ОПЕК рассчитывает, что цена барреля нефти в середине года возрастет

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассчитывает, что цена барреля сырой нефти к середине нынешнего года составит около $40. Об этом, как передал новостной портал Shafaq news, заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

"Организация [ОПЕК] рассчитывает, что уровень цен на нефть составит около $40 за баррель ко второй половине нынешнего года", - отметил Аркаб. Министр полагает, что цены на энергетическое сырье "вырастут в течение мая и июня в среднем до $35 за баррель".

Аркаб добавил, что такая тенденция будет связана "с реализацией соглашения [ОПЕК+] о сокращении добычи сырой нефти".

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля заключили соглашение о сокращении добычи нефти, которое предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.-0-