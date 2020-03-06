ОПЕК рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца года

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года, сообщается на сайте ОПЕК.
Главы делегаций стран ОПЕК провели дополнительные консультации в Вене и решили рекомендовать продление срока сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Ранее это ограничение предлагалось распространить только на второй квартал, чтобы смягчить ущерб от эпидемии COVID-19.
В ОПЕК считают, что консультации сторон и принимаемые меры помогут восстановлению стабильности рынка нефти.
Как сообщает ТАСС, Россия и Казахстан не согласились с предложением сократить добычу нефти во втором квартале.
Заседание всех стран ОПЕК+ состоится сегодня в Вене. На нем, как ожидается, Россия и Казахстан озвучат свою позицию, какие меры необходимо предпринять для предотвращения дальнейшего падения цен нефти.-0-