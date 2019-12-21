Оператор "Северного потока - 2" подтвердил приостановку строительства газопровода

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подрядчик строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Allseas приостановила укладку трубопровода до получения разъяснений в связи с санкциями США. Об этом ТАСС сообщили в компании.
Вступили в силу санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"
Сенат Конгресса США одобрил 17 декабря законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
"Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений, - отметили в компании. - Завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу. Мы вместе с компаниями, участвующими в проекте, будем работать над его завершением в кратчайшие сроки".-0-