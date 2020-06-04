Оползень в Норвегии унес в море 8 домов

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный оползень в норвежской коммуне Алта унес в море восемь домов. Об этом сообщает норвежское издание The Local.

Уточняется, что инцидент произошел на мысе Кракнесет (северная часть Норвегии). Ширина оползня составила около 800 м, высота - 40 м.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. С места происшествия был эвакуирован один человек. Оползень унес в море собаку, однако ей удалось самостоятельно спастись. В основном в этой местности расположены дачные дома, куда жильцы приезжают в отпуск или на выходные.

Власти коммуны после случившегося создали специальный штаб. Причина происшествия выясняется. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за того, что в этом районе глинистая неустойчивая почва, благоприятная для возникновения оползней. В коммуне работают специалисты, изучающие вероятность возникновения новых оползней.-0-