Оппозиция проводит митинг у МИД Армении перед прибытием Пашиняна

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" проводят митинг в Ереване у МИД Армении перед прибытием в министерство премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Еще с утра к министерству были стянуты крупные силы полиции, включая спецназ. Несколько сотен правоохранителей оцепили участок улицы Вазгена Саргсяна.

В настоящее время к МИД прибыли несколько десятков протестующих. Участники акции проводят митинг у полицейского оцепления.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кабмина, у премьера в МИД планируется рабочее совещание. Представители "Движения за спасение родины" ранее заявили о намерении заблокировать вход в здание для Никола Пашиняна.-0-