Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последний месяц в Литве увеличилось количество людей, недовольных тем, как в стране действует демократия. Согласно последним опросам, 48% населения страны недовольно качеством демократии, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

Опрос, проведенный в октябре компанией по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA, показал, что четверо из десяти (41%) взрослых удовлетворены уровнем демократии в Литве, но почти половина (48%) взрослого населения им недовольна. Десятая часть (11%) респондентов не имела мнения или не ответила на этот вопрос.

За последний месяц количество недовольных функционированием демократии в Литве увеличилось на 7%, но, по сравнению с ответами респондентов год назад (октябрь 2019-го), мнение населения по этому вопросу не изменилось.

Тем, как в Литве действуют институты демократии, в большей степени удовлетворены молодые люди в возрасте до 30 лет (56% этой категории граждан выразили свое удовлетворение), жители Вильнюса, респонденты с высшим образованием и самым высоким семейным доходом в месяц (более 1,2 тыс. евро), менеджеры, специалисты и государственные служащие, учащаяся молодежь, а также респонденты с правыми взглядами.-0-