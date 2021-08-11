Организаторам беспорядков в Вильнюсе грозит до 6 лет лишения свободы - глава МВД Литвы

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Литвы начала досудебное расследование по факту организации беспорядков в Вильнюсе 10 августа, виновным грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, сообщает Delfi.

"Ответить за разжигание беспорядков придется. Насколько мне известно, задержанные уже есть", - заявила Агне Билотайте.

Глава МВД Литвы также высказала свою версию последних событий в стране. Как сообщает BNS, министр увидела связь между протестами у здания парламента в Вильнюсе и беспорядками в лагере для мигрантов на полигоне Рудининкай. "В настоящее время мы видим две хорошо организованные кампании - одна в Сейме Литовской Республики, а другие мероприятия прошли в Рудининкае, что свидетельствует об организованности и координации", - сказала она журналистам.

Эти события Агне Билотайте охарактеризовала как антигосударственные действия. По ее словам, государство должно мобилизовать все силы для обеспечения бесперебойной работы Сейма.

Конкретных фактов о связи антивакционных протестов и бунта мигрантов министр не привела. Она также не смогла назвать организаторов этих, по ее мнению, скоординированных акций.

10 августа у здания Сейма (парламента) в Вильнюсе прошла акция протеста против ограничения прав непривитых от коронавируса граждан. Участники акции заблокировали выходы из парламента и не давали депутатам покинуть здание. Произошли столкновения протестующих с полицией. Был применен слезоточивый газ, есть пострадавшие.

В тот же день в лагере для мигрантов на полигоне в Рудининкае в очередной раз произошли беспорядки из-за жилищных условий. Из лагеря сбежали около 20 человек. В усмирении мигрантов были задействованы сотрудники полиции и Службы общественной безопасности Литвы. На поиски сбежавших был направлен вертолет пограничной службы. В итоге беглецов удалось вернуть в лагерь.

Ранее в ряде зарубежных СМИ сообщалось о тяжелых условиях жизни мигрантов в литовских лагерях. Так, по информации испанского издания Las Republicas, такие лагеря строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией (у них забирают мобильные телефоны), клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. В центрах для мигрантов неоднократно происходили беспорядки.-0-