Организм справляется с COVID-19 еще до выработки антител - ученые

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Каролинского института в Стокгольме утверждают, что организм человека способен побороть коронавирус еще до выработки антител к нему, сообщает 9 TV Channel Israel.

Шведские ученые стали одними из первых, кто провел трудоемкие исследования крови (ELISPOT, Enzyme-Linked ImmunoSpot - метод определения Т-лимфоцитов) 200 пациентов, среди которых были переболевшие COVID-19 и люди (условно здоровые), чьи анализы не выявили ни коронавируса, ни антител.

В результате специалисты зафиксировали Т-клеточный ответ у всех перенесших заболевание в легкой и тяжелой форме. Такая же реакция была отмечена у 30% условно здоровых доноров.

Т-клеточный ответ, или Т-клеточный иммунитет, использует лейкоциты или лимфоциты, называемые Т-клетками, или Т-лимфоцитами. Ученые считают, что организм некоторых пациентов устраняет инфекцию при помощи Т-клеток раньше, чем выработаются антитела.

Также специалисты полагают, что благодаря клеточной памяти люди, получившие опыт борьбы с коронавирусом на уровне Т-клеточного иммунитета, смогут избежать инфицирования коронавирусом в дальнейшем.

К похожим результатам пришли французские ученые, которые изучали, как возникает иммунитет у членов семей, которые живут вместе с заболевшими COVID-19. В наблюдении участвовало 7 семей, в которых в общей сложности было 9 заболевших и 8 контактирующих с ними домочадцев. В конце эксперимента у 6 из восьми наблюдались признаки заражения. У одного из двух, не подверженных заболеванию, ученые обнаружили Т-лимфоциты, но не нашли антител. Позднее у шести из восьми появились и антитела, и Т-лимфоциты.

Результаты обоих исследований опубликованы в журналах научных препринтов bioRxiv.-0-