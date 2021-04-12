Оргкомитет Олимпиады в Токио подготовит отдельный отель для спортсменов с COVID-19

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр намерен подготовить отдельный отель на 300 номеров для спортсменов-участников, которые будут иметь легкие симптомы коронавирусной инфекции, сообщает Kyodonews.

Организаторы заявили: отель будет использоваться как для 10-дневного карантина, так и для круглосуточного лечения спортсменов с положительным результатом теста на вирус. Также планируется подготовить до 30 специальных автомобилей, предназначенных для перевозки пациентов с коронавирусной инфекцией в отель.

В соответствии с рекомендациями по COVID-19, которые были опубликованы организаторами в феврале, спортсмены будут проверяться на COVID-19 не реже одного раза в четыре дня.

Олимпийские игры должны начаться в Токио 23 июля.-0-