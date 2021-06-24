Основатель McAfee найден мертвым в тюрьме в Испании

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный предприниматель, создатель антивируса и основатель компании McAfee Джон Макафи найден мертвым в камере тюрьмы Барселоны, сообщает ВВС.

За несколько часов до смерти предпринимателя Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США.

Как сообщает газета El Pais, медики пытались реанимировать Макафи, но безуспешно. Департамент юстиции Каталонии заявил, что, судя по всем признакам, мужчина покончил с собой.

Джон Макафи был яркой и неоднозначной фигурой в IT-мире. В первую очередь он был знаменит тем, что его компания первой в мире выпустила программу-антивирус для коммерческого использования. Успех McAfee VirusScan дал толчок для развития других компаний в этой сфере. В 2010 году Джон Макафи продал основанную им компанию корпорации Intel за $7,6 млрд.

Предприниматель был задержан в барселонском аэропорту Эль-Прат в октябре 2020 года, когда собирался сесть на самолет, направляясь в Стамбул. Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в неуплате налогов. Утверждалось, что предприниматель уклонялся от налогов на протяжении четырех лет.

Минюст США утверждал, что получаемые предпринимателем доходы выплачивались на банковские счета или переводились в криптовалютные аккаунты, оформленные на подставных лиц. Его обвиняли в сокрытии активов, включая яхту и объекты недвижимости, также записанные на других лиц.

Джон Макафи отвергал выдвинутые против него обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим или идеологическим мотивам, утверждая, что против него существует заговор. Однако суд заявил, что не нашел доказательств этим утверждениям.-0-