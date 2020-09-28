Особый карантинный режим в Азербайджане продлили до 2 ноября

28 сентября, Баку /БЕЛТА-АЗЕРТАДЖ/. Кабинет министров Азербайджана постановил продлить до 2 ноября особый карантинный режим в стране. Соответствующий документ опубликован 28 сентября на сайте правительства.

"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее возможных последствий продлить особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики до 06.00 2 ноября 2020 года", - говорится в постановлении.

Ранее срок действия особого карантинного режима был установлен до 30 сентября.

В Азербайджане зарегистрировано свыше 40 тыс. зараженных COVID-19, с момента вспышки скончались 588 человек. В данный момент проходят лечение 1748 инфицированных. Всего с начала эпидемии в стране проведено более 1,1 млн тестов на COVID-19.-0-