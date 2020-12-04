От коронавируса в мире умерли более 1,5 млн человек - Университет Джонса Хопкинса

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса нового типа в мире 3 декабря достигло 1 501 076 человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает РИА Новости.

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 64 918 435 человек. Выздоровели 41 691 311 заразившихся.

Наибольшее число жертв - 274 648 человек - зафиксировано в США. На втором месте по числу жертв находится Бразилия (174 515 умерших), на третьем - Индия (138 648 смертей).-0-