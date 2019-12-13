Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв.м", - сказал собеседник агентства.

В результате пожара, по последним данным, один человек погиб, 12 пострадали и один числится пропавшими без вести. Шестеро из пострадавших находятся в реанимации. Уточняется, что погибший - один из военнослужащих Северного флота, он занимался ликвидацией очага задымления.

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на судоремонтном заводе в Мурманске, возник утром 12 декабря. Причиной инцидента могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.-0-