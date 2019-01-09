Открытое горение на заводе в Оренбургской области ликвидировано

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар в цехе удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. По данным агентства, пострадавших нет. Около 70 работников завода были эвакуированы. В Новосергиевском районе Оренбургской области, где находится завод, ввели режим ЧС.

В результате пожара третьего номера сложности частично обрушилась кровля. На месте инцидента работает лаборатория замеров уровня ПДК и вредных веществ в воздухе. По данным Роспотребнадзора, предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зарегистрировано.

Пожар нанес предприятию значительный ущерб. Возобновление работы в ближайшее время не планируется.-0-