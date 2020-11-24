Падение промпроизводства в Украине ускорилось

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Украине в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019-го сократился на 5%. Это больше, чем в сентябре нынешнего года, когда было зафиксировано падение на 4,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает РБК Украина.

По данным статистического ведомства, за январь-октябрь 2020-го по сравнению с январем-октябрем прошлого года промпроизводство сократилось на 6,8%.

Падение в добывающей промышленности и разработке карьеров составило 4,4%, в перерабатывающей промышленности - 8,3%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 4,5%.

Резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В январе 2020 года объемы промышленного производства сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%. В апреле падение составило 16,2%, в мае 12,2%, в июне - 5,6%, в июле - 4,2%, в августе - 5,3%, в сентябре - 4,4%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.-0-