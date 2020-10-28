Падение туристического потока в России к концу года ожидается на уровне 40-50%

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический поток в России к концу 2020 года может сократиться на 40-50%. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

"К концу года падение туристического потока в России мы ожидаем где-то на уровне 40-50%. Падение выездного туризма в 2020 году составит порядка 80%", - сказала Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что особенно пострадали отели в крупных городах, нацеленные на бизнес-поездки. "У этих отелей падение турпотока как раз-таки сильно выше, чем у отелей, которые расположены на курортных территориях. Но мы максимально поддерживаем коллег, в том числе различными мерами стимулирования", - сказала Зарина Догузова.

Она добавила также, что россияне должны быть максимально внимательными и взвешивать все риски при планировании путешествий за пределы страны из-за распространения коронавируса. "Мы, конечно, призываем наших граждан быть максимально аккуратными, внимательными при планировании путешествий за рубеж, обязательно оформлять медицинские страховки, которые включают лечение от ковида в случае возникновения таких ситуаций. В целом взвешивать все риски. Здоровье превыше всего ", - сказала она.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ. Затем с первого июня правительство России начало поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма, а 1 июля 2020 года в России стартовал полноценный летний туристический сезон. В настоящее время возобновлено авиасообщение с рядом стран.-0-