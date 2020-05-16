Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи экономике страны на $3 трлн

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты, информирует ТАСС.

Голосование частично велось в дистанционном режиме. По причине введенных из-за коронавируса ограничений законодатели в масках заходили в зал небольшими группами, затем их сменяли другие коллеги.

Законопроект направлен на преодоление последствий распространения коронавируса. Согласно документу, около $1 трлн выделяется штатам и местным властям, учреждается фонд в размере $200 млрд для сотрудников критически важных сфер, включая здравоохранение. Кроме того, выплаты на семью предлагается увеличить до $6 тыс. Законопроект также предусматривает выделение $75 млрд на проведение тестирований на коронавирус, включает средства на пособия по безработице и покрытие образовательных кредитов.

Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената. Республиканцы в верхней палате уже заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Как сообщалось, количество безработных в США уже превысило 30 млн человек, а падение ВВП по итогам года может составить от 6 до 10%.-0-