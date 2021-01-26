Пандемия COVID-19 ведет к углублению социального неравенства в мире - Oxfam

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 ведет к углублению социального неравенства во всех странах мира. Об этом говорится в докладе международной организации Oxfam, сообщает Euronews.

Исполнительный директор Oxfam Габриэла Буше отмечает, что самые богатые люди планеты успешно возвращают потери за прошлый год, а беднейшие экономики будут восстанавливаться еще около десятилетия. "$0,5 трлн, которые заработали 10 самых богатых людей за последний год, можно было бы использовать для создания вакцин для всего человечества или даже для предотвращения нищеты во время пандемии", - заявила Габриэла Буше.

Oxfam критикует международные финансовые организации и политику развитых государств, которые, как считают в организации, поддерживают прежде всего миллиардеров. Габриэла Буше призывает сменить приоритеты и активизировать борьбу с неравенством.

"Хороший пример - Республика Корея, там уже сосредоточились на сокращении неравенства с помощью самых разных мер, таких как повышение минимальной заработной платы или инвестирование в здравоохранение и образование. Во время пандемии поддержку оказали 42 млн домашних хозяйств. Правительство Новой Зеландий - еще один образец правильного отношения к благополучию граждан, заботе о детях, образованию. Там делают так, чтобы экономика работала в интересах всех, а не на ВВП", - отметила Габриэла Буше.

Доклад Oxfam был представлен к началу онлайн-сессии Всемирного экономического форума ("виртуального Давоса") с участием лидеров государств, руководителей международных финансовых организаций и крупных предпринимателей. Главной темой форума называют выход из кризиса, вызванного пандемией.-0-