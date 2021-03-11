Пандемия и безработица в Европе: как не потерять молодое поколение

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн молодых людей в Европе не могут найти работу, и в связи с пандемией ситуация только ухудшается, сообщает Euronews.

Согласно официальной статистике, безработица среди молодежи в странах ЕС выросла с 15% в 2019 году до 17,8% в декабре 2020 года. Порядка 3,1 млн молодых людей от 15 до 24 лет находятся сейчас в поиске работы, в категории от 15 до 29 лет их число составляет 4,7 млн. Но это только те, кто активно ищет работу. Если посчитать всех безработных, не получивших образование или профподготовку, известных как "поколение ни-ни", то их около 10 млн.

Самая высокая безработица в 2020 году зафиксирована в Греции и Испании - 31%. За ними идет Италия (28%), Швеция (20%), Португалия (19%), Финляндия (19%), Франция (18%).

ЕС планирует инвестировать не менее 22 млрд евро в поддержку занятости молодежи, однако эксперты считают, что этого недостаточно.

"Одних 22 млрд недостаточно, необходима еще и поддержка молодого поколения на национальном уровне. Печальная правда в том, что безработица среди молодежи не снижается так быстро. После последнего финансового кризиса потребовалось от 5 до 10 лет, прежде чем мы вернулись к уровню безработицы среди молодежи 2009 года. Я думаю, что вопрос того, как пандемия влияет на молодежь, должен быть в центре внимания политиков", - заявил Euronews экономист Гунтрам Вольф.

Безработица среди молодежи имеет долгосрочные последствия. Не трудоустроенные молодые люди подвергаются риску депрессии и проблем с психическим здоровьем. Они, как правило, зарабатывают меньше на протяжении всей жизни, и как следствие, позже создают семьи. В связи с этим эксперты отмечают, что в нынешней ситуации целое поколение может оказаться за бортом.

"Мы должны предотвратить появление нового потерянного поколения, мы только выходим из периода, когда у нас было потерянное поколение из-за финансового, а затем и экономического кризиса", - заявил еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит. Он добавил, что нельзя позволить себе произвести за такой короткий период два потерянных поколения.-0-