Пандемия: ЮНИСЕФ предупредил о "потерянном поколении" детей

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (UNICEF) озабочен возможностью появления "потерянного поколения" детей из-за долгосрочного воздействия пандемии на их образование, питание и общее благополучие. Об этом говорится в отчете международной организации, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Как пояснила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, в случае инфицирования вирусом нового типа дети демонстрируют преимущественно легкие симптомы. В этой связи куда более серьезную угрозу представляют связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности. "Будущее целого поколения находится под угрозой", - предупредила Фор.

Как отмечается в докладе организации, по состоянию на 3 ноября в 87 странах на детей и подростков в возрасте до 20 лет приходился 1 из 9 случаев заражения коронавирусом.

Имеются убедительные доказательства того, что при наличии базовых мер безопасности преимущество от продолжения работы школ перевешивает издержки, связанные с их закрытием, убеждены эксперты ЮНИСЕФ. По состоянию на ноябрь этого года, закрытие школ тем или иным образом повлияло на 572 млн учащихся в 30 странах. Этот показатель соответствует 33% от общего числа обучающихся во всем мире.

По прогнозам составителей отчета, из-за последствий пандемии до конца этого года еще у 6-7 млн детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания, что в итоге приведет к появлению более чем 10 тыс. дополнительных случаев детской смертности в месяц - главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

По последним данным, COVID-19 выявлен уже у 56,2 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (11,5 млн), Индии (8,9 млн) и Бразилии (5,9 млн). Последствия COVID-19 унесли жизни свыше 1,3 млн человек.-0-