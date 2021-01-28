Пандемия коронавируса в России отступает - Путин

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса постепенно отступает, показатели летальности в стране удовлетворительные по сравнению с другими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает газета "Известия".

Владимир Путин отметил, что принимаемые в стране меры борьбы с инфекцией соответствуют уровню угрозы распространения инфекции и уровню угроз, которые она представляет для россиян. "Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угрозы, которая она представляет для наших граждан. И в целом дают положительные результаты. Пандемия, действительно, постепенно отступает", - сказал он.

Владимир Путин отметил, что количество заболевших и выздоравливающих сокращается. Уровень заболеваемости в России сейчас составляет 12 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель, подчеркнул президент, в четыре раза ниже, чем во многих европейских странах.

Однако расслабляться в свете улучшения ситуации преждевременно, нужно соблюдать меры предосторожности и сохранять резерв коек для госпитализации, заявил Владимир Путин.-0-