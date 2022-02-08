Пандемия может закончиться после быстрой вакцинации от коронавируса 80% населения планеты

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса может закончиться, если 80% населения планеты будет вакцинировано в срок не более 7 месяцев. Об этом сообщил в интервью Anadolu директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

"Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок - не более семи месяцев. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечить ими страны, которые не производят вакцины против COVID-19", - привело информагентство слова Гинцбурга.

Директор ведущего в своей сфере исследовательского центра также отметил, что российская фарминдустрия способна производить значительную долю тех вакцин, которые будут востребованы не только в России, но прежде всего в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах. "Это жизненно необходимо для борьбы с пандемией, с которой столкнулось все человечество", - добавил он.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 397,4 млн заражений коронавирусом и свыше 5,7 млн смертей.-0-