Пандемия понизила уверенность и самооценку многих правительств - эксперт

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимость выбирать между наиболее распространенными практиками и уникальной стратегией борьбы с пандемией коронавируса подорвала самоуверенность правительств разных стран, они вынуждены действовать с оглядкой друг на друга. Такое мнение выразил председатель Центра либеральных стратегий в Софии Иван Крастев на XVII Заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира", сообщает ТАСС.

"В целом это была прививка неуверенности. Это (пандемия) действительно повлияло на самоуверенность и самооценку многих правительств", - сказал Иван Крастев.

По его словам, государства опасаются бороться с распространением коронавируса по-своему, рискуя столкнуться с серьезными последствиями неправильных решений. "Сейчас действительно очень важно решить, надо ли копировать других или нет", - указал эксперт.

Он добавил, что в настоящее время мир все еще преодолевает связанный с пандемией кризис, и этот процесс далек от завершения. При этом в настоящее время нет окончательной ясности в том, не является ли ошибкой следование общим практикам.

Аналитик отметил, что пандемия породила множество парадоксов. Например, в Европе при закрытии границ изменилось отношение к мигрантам. "Все-таки есть большая разница между типом национализма, который мы видели во время кризиса с миграцией, и новым национализмом, с которым мы столкнулись во время пандемии, потому что здесь вопрос был не о происхождении, а о месте жительства. К большинству мигрантов, которые жили в Европейском союзе, отнеслись как к гражданам, потому что им также нельзя было позволить заразиться. Если же вы решили остаться за пределами моей территории, то я фактически за вас не отвечаю, даже если вы мой гражданин", - пояснил он.

Иван Крастев также добавил, что, несмотря на закрытие границ и кризис глобализации, люди стали больше осознавать взаимосвязанность мира и проявлять интерес к тому, что происходит в других частях света. "То есть когда правительства друг с другом не сотрудничали, совсем другое было на уровне народов. У этого кризиса был двойной смысл: с одной стороны, это путь к фрагментации и национализму, а с другой стороны, в головах мы поняли, что живем во взаимосвязанном мире", - сказал эксперт. Так, по его словам, люди во время пандемии вдруг начали интересоваться количеством инфицированных и погибших в различных странах.-0-