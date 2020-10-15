Пандемия приведет к спаду производства в мире в $11 трлн к 2021 году - глава МВФ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, к следующему году приведет к спаду мирового производства в размере $11 трлн. Такую оценку представила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

"Экономическая катастрофа, по оценкам, сократит объем производства на $11 трлн к следующему году", - говорится в распространенном пресс-службой МВФ вступительном слове Георгиевой, подготовленном к пленарной сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

"Сегодня мы сталкиваемся с новым бреттон-вудским "моментом", - заявила глава МВФ. "Перед нашими учредителями (участниками Бреттон-Вудской конференции в 1944 году - прим. ТАСС) стояли две масштабные задачи: справиться с разрухой, вызванной войной, и заложить основы для более мирного и процветающего послевоенного устройства. Вновь перед нами две масштабные задачи: бороться с кризисом сегодня и строить лучшее завтра", - пояснила Георгиева. "Что было верным в бреттон-вудские времена, остается верным и сегодня. Разумная макроэкономическая политика и крепкие институты имеют решающее значение для экономического роста, создания рабочих мест и улучшения уровня жизни ", - добавила Георгиева.

Она подчеркнула, что меры экономической поддержки продолжат быть необходимыми в течение какого-то времени. "Слишком ранний отказ от них может привести к серьезному и неоправданному экономическому ущербу", - пояснила руководитель МВФ. Она также призвала уделять внимание проблеме госдолга. "Мы ожидаем, что в 2021 году уровень госдолга значительно вырастет - примерно до 125% ВВП в развитых странах, 65% ВВП в развивающихся странах и 50% ВВП в странах с низким уровнем дохода", - сказала Георгиева, заявив о необходимости безотлагательной реструктуризации там, где долг является непосильным.

Кристалина Георгиева также призвала больше инвестировать в людей и не игнорировать вопросы, связанные с изменением климата.-0-