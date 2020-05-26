Парад Победы в России пройдет 24 июня

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, сообщает ТАСС.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - отдал приказ президент России.

Владимир Путин поручил Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. "Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены", - сказал глава государства.

Президент РФ также предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в день ВМФ. Однако Владимир Путин не исключил, что марш может быть перенесен по совету специалистов.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России должен был состояться 9 мая, однако 16 апреля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесен на более поздний срок.-0-