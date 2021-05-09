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09 мая 2021, 15:50

Париж не исключает введение санкций при невыполнении Лондоном договоренностей по рыболовству

Фото Reuters
Фото Reuters

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция не исключает применение санкций в отношении Великобритании в случае невыполнения британской стороной договоренностей по рыбной ловле, предусмотренных соглашением о Brexit. Об этом заявил сегодня официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала "Франс-3", сообщает ТАСС.

"Мы хотим соблюдения договоренностей. Если они не будут соблюдаться, то могут быть применены санкционные меры, - сказал Габриэль Атталь. - Когда одна сторона не выполняет обязательства, возможны различные ответные меры". Отвечая на вопросы телеканала, он не исключил, что одной из таких мер могло бы стать отключение от электросети британского острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш.

"Париж также обратился к Еврокомиссии, чтобы убедить Лондон в необходимости соблюдать договор", - добавил официальный представитель.

Недовольство Франции вызвало составление британскими властями списка из 41 французского судна, которым будет разрешен вылов рыбы в водах Джерси, тогда как Париж настаивал на 344 судах. По словам министра по делам моря Анник Жирарден, Великобритания также выступила с целым рядом требований, которые не фигурировали ранее при обсуждении проблем рыбной ловли, которое велось в рамках переговоров по Brexit.

Вечером 5 мая Лондон направил два сторожевых корабля к острову Джерси после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии. ВМС Франции 6 мая сообщил, что в акватории поблизости от острова будут размещены два французских сторожевых корабля. Кроме того, в этот же день французские рыбаки устроили блокаду Джерси в знак протеста против ограничений на вылов рыбы, в которой участвовали около 60 рыболовецких шхун, в основном из Нормандии и Бретани. Они не только окружили остров, расположенный недалеко от французского побережья, но и препятствовали выходу судов из порта города Сент-Хелиер. Спустя несколько часов рыбаки все же прекратили блокаду Джерси.-0-

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