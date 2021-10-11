Париж призвал начать переговоры ЕС и Лондона на фоне значительного роста миграции через Ла-Манш

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции призывает к скорейшему началу переговоров между Великобританией и Евросоюзом на фоне обострившейся проблемы нелегальной миграции, сообщает Deutsche Welle.

По статистике французской береговой охраны, 15,4 тыс. нелегальных мигрантов попытались пересечь Ла-Манш с января по август 2021 года. Это на 50% больше, чем за весь 2020 год.

Как заявил глава МИД Франции Жеральд Дарманен, разработка миграционного соглашения между Соединенным Королевством и ЕС особенно важна потому, что эта тема не была затронута в договоренностях по Brexit.

По словам французского министра, эту тему Париж поднимет и во время председательства Франции в Совете ЕС, которое начнется в январе 2022 года. Кроме прочего, Жеральд Дарманен призвал британское правительство сдержать обещание и выделить средства на борьбу с контрабандой людей у берегов Франции.

В рамках соглашения, заключенного между Парижем и Лондоном в июле 2021 года, Великобритания взяла на себя обязательства выделить в текущем и следующем году 62,7 млн евро на охрану границы с Францией. Однако, по сообщениям британских СМИ, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в сентябре пригрозила удержать эти деньги в связи с большим числом мигрантов, попадающих в Соединенное Королевство из Франции через Ла-Манш.-0-