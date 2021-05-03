Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром

3 мая, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. В результате голосования в Национальном собрании Никол Пашинян не был избран премьер-министром Армении, что обеспечило возможность проведения внеочередных парламентских выборов в стране.

Как сообщается, в ходе голосования 75 депутатов воздержались, один проголосовал за, трое - против.

Кандидатуру Никола Пашиняна выдвинула фракция парламента "Мой шаг". Депутат Ален Симонян заявил, что они воздержатся от голосования. Фракция "Процветающая Армения" во внеочередном заседании Национального собрания не участвовала.

Как сообщают "РИА Новости", ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Согласно армянскому законодательству внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.-0-