Парламент Финляндии одобрил предложение правительства закрыть кафе и бары из-за коронавируса

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании парламента Финляндии было одобрено предложение кабинета министров страны о закрытии до конца мая ресторанов, кафе и баров из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Прежде чем реализовать эти меры, правительство должно разъяснить парламенту, каких регионов они коснутся. По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, дополнительные разъяснения в стадии подготовки, а в понедельник, 30 марта, состоится их рассмотрение с участием президента страны. После этого заведения могут быть закрыты.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло в пятницу до 1025, за сутки увеличившись на 67.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. С 28 марта по 19 апреля власти ограничили передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны, чтобы не допустить распространения вируса. В Финляндии закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома.-0-