Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Ирана признал Пентагон и все связанные с ним организации террористическими, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию иранского информационного агентства Fars.

За соответствующий законопроект проголосовали 228 депутатов Меджлиса из 238 голосовавших. Таким образом, к числу террористов они отнесли "всех членов Пентагона и связанных с ним учреждений и организаций, а также руководителей, причастных к гибели (командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани".

В апреле 2019 года в Иране был принят закон, согласно которому террористической организацией было признано Центральное командование ВС США. Закон был принят в ответ на решение США внести КСИР в список иностранных террористических организаций.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара США возле Багдада и гибели генерала Касема Сулеймани. В Иране заявили, что разработали 13 вариантов ответа США на смерть Сулеймани.-0-