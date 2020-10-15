Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Израиля утвердил сегодня соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов, подписанное 15 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую радиостанцию Kan.

По данным медиа, 80 из 120 депутатов однопалатного парламента поддержали мирное соглашение с ОАЭ, 13 высказались против.

В дальнейшем документ передадут для окончательной ратификации в правительство Израиля, отмечается в сообщении.-0-