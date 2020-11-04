Парламент Кыргызстана избрал нового спикера

4 ноября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. Спикер Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Канат Исаев подал в отставку. Об этом он сам сообщил во время заседания парламента.

По словам Каната Исаева, партия "Кыргызстан" выдвинула его кандидатуру для участия в президентских выборах, в связи с этим он сложит полномочия спикера.

4 ноября на заседании Жогорку Кенеш избрал депутата от партии "Республика - Ата Журт" Таланта Мамытова на пост спикера. Депутаты провели тайное голосование. По итогам за кандидатуру Мамытова проголосовали 100 депутатов, против высказался один народный избранник.-0-