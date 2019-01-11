Парламент Македонии одобрил переименование страны

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты собрания (парламента) Македонии одобрили внесение поправок в конституцию о переименовании страны, сообщает агентство Reuters.

Приняты четыре поправки, которыми предполагается добавление слова "Северная" перед названием "Македония" по всему тексту, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.

Как объявил спикер парламента Талат Джафери, за предложенные поправки проголосовал 81 человек. Премьер страны Зоран Заев за три дня смог убедить необходимое число парламентариев.

Между тем против этого решения выступали депутаты крупнейшей оппозиционной партии страны, которые бойкотировали заседания. Из-за этого голосование проходило в полупустом зале.

Президент Македонии Георге Иванов также ранее заявлял, что отказывается подписывать закон о внесении поправок в конституцию, даже если он будет утвержден парламентом. А это необходимо для вступления документа в силу.

В конце октября 2018 года депутаты большинством голосов поддержали в первом чтении изменения в конституции по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС.-0-