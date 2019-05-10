Парламентские выборы в ЮАР: лидирует правящая партия

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парламентских выборах в ЮАР после подсчета более чем 92% голосов лидирует правящая партия "Африканский национальный конгресс". Об этом сообщает новостной портал
Согласно последним данным, за АНК проголосовали свыше 57,6% избирателей. Более 20,7% поддержали либеральный "Демократический альянс". Замыкает тройку лидеров леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу", набравшая 10,4% голосов.
Парламентские выборы, состоявшиеся в ЮАР 8 мая, ознаменовались рекордно низкой явкой избирателей. По информации The Southafrican.com, она едва превысила 65%.-0-
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