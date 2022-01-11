Парламентские выборы в Венгрии назначены на 3 апреля

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будут определены премьер-министр и новое правительство страны, состоятся 3 апреля нынешнего года. Об этом объявил сегодня президент республики Янош Адер, сообщает ТАСС.

"Граждане Венгрии, имеющие право голоса, смогут свободно решить, кому будет доверено управление нашими общими делами", - говорится в заявлении главы государства, размещенном на его официальном сайте.

По итогам выборов будет распределено 199 мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии.

Правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном в этом году противостоит коалиция из шести оппозиционных партий, выдвинувшая кандидатом на пост главы правительства Петера Марки-Зая, мэра небольшого города Ходмезевашархея.-0-