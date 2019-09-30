Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с бывшим премьер-министром Себастьяном Курцем побеждает на досрочных парламентских выборах, которые прошли в стране 29 сентября, сообщает Euronews.
По предварительным результатам, Австрийская народная партия набрала 38,4% голосов (73 депутатских мандата). Напряженная борьба развернулась за второе и третье места между социал-демократами - их поддержали 21,5% избирателей, и ультраправой Австрийской партией свободы, которая набрала 17,3%.
Окончательные итоги выборов с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, будут представлены в ближайшие дни.
Теперь партии Себастьяна Курца предстоит провести переговоры о формировании коалиции.-0-