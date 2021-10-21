Партия Зеленского "Слуга народа" потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая в Украине партия "Слуга народа" в рейтинге популярности политических сил в стране опустилась на второе место, уступив первое партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

КМИС приводит рейтинг партий на выборах в Верховную раду Украины, если бы они участвовали в выборах. Согласно результатам опроса, "относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15,5%), "Батькивщина" (экс-премьера Украины Юлии Тимошенко - 12% и 13,6%) и "ОПЗЖ" ("Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 11,5% и 13%)".

"Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию.

Отмечается также, что 42,1% респондентов назвали одной из главных причин экономического кризиса в стране высокий уровень коррупции, 31,2% - некомпетентность власти, 12,1% - пандемию коронавируса и только 0,3% заявили, что в Украине нет экономического кризиса.

Опрос проводился с 15 по 18 октября методом телефонных интервью. Опрошены 1,2 тыс. человек, проживающих во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось, что рейтинг Владимира Зеленского упал до 24,7%. Месяц назад рейтинг действующего президента был 33,3%.-0-