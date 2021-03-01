Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы и изменение Конституции

1 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что они готовы пойти на досрочные парламентские выборы, если предложение будет принято парламентскими силами. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр сказал во время выступления на митинге на площади Республики.

Премьер-министр добавил, что оппозиция использовала все возможности, чтобы показать на площадях, что народ требует его отставки. "Им не удалось этого сделать, я даю им второй шанс, я бросаю этот вызов, давайте пойдем на новые выборы, посмотрим, чьей отставки требует народ", - сказал он.

Также он заявил, что принятая в 2015 году Конституция, вступившая в силу в 2018 году, имеет много недостатков. "Мы и сегодня видим, что эта Конституция, к сожалению, создает много кризисных рисков. Я думаю, пора констатировать, что мы должны работать над принятием новой Конституции или поправок к Конституции на референдуме в октябре этого года, и, наконец, переход к полупрезидентской системе правления должен быть одним из возможных вариантов. И мы должны осуществить этот процесс в условиях тесного сотрудничества с Национальным собранием, правительством, президентом, политическими силами и гражданским обществом", - сказал Пашинян.

Инициированный им на площади Республики митинг завершился шествием. Никол Пашинян предложил маршрут до проспекта Маштоца, улицы Корюна, улицы Абовяна, в конце которого будут возложены цветы к памятнику Мясникяну в память о погибших 1 марта.-0-