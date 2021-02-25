Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране.

"Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я сейчас приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики. В ближайшее время выступлю публично", - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения выражает решительный протест против увольнения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил по недальновидным причинам, которое было осуществлено без принятия мер, учитывающих национальные и государственные интересы Республики Армения. В таких непростых для страны условиях такое решение - антигосударственный, безответственный шаг. Премьер-министр Республики Армения, правительство больше не смогут принимать адекватные решения в этой критической для армянского народа ситуации", - говорится в заявлении Генштаба.-0-