Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в России

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщил ТАСС.







В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.





При заходе на посадку в аэропорт Пулково самолет Airbus A319, выполнявшийся рейс SU6694 Анталья - Пулково, попал в стаю птиц. По данной причине произошел выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера.





В ведомстве добавили, что в результате аварийной посадки никто не пострадал. На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа.-0-



