Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иране и выкатился на проезжую часть

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Caspian Airways McDonnell Douglas MD-83, летевший из Тегерана, совершил жесткую посадку в аэропорту Махшехр, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы прямо на шоссе. Об этом сообщает Sky News.

Во время приземления самолет потерял шасси, пробил собой ограждение и на брюхе выехал на автодорогу. В результате такой посадки пострадали 2 человека. Всего на борту находилось 136 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они самостоятельно смогли покинуть самолет.

Ранее иранское агенство ISNA сообщило, что причиной происшествия с самолетом стала техническая неисправность, однако данная версия не была подтверждена.-0-