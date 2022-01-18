Педиатр рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины участников исследования вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М" уже получили первый компонент, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на главного педиатра Департамента здравоохранения Москвы, главврача детской городской клинической больницы имени З.А.Башляевой Исмаила Османова.

"Половина запланированной работы проведена - более 1,5 тыс. подростков сделали прививку первым компонентом, более 1,2 тыс. из них - и первым, и вторым. Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием. Ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток. Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки", - отметил он.

Всего в исследовании примут участие 3 тыс. добровольцев. Из них 2,4 тыс. получат вакцину, а 600 - плацебо. Распределение участников в ту или иную группу произойдет случайным образом. Ни подростки, ни родители, ни врач не будут знать, в какую именно группу попадет участник.

После каждого компонента с участниками в течение нескольких дней связываются медицинские сотрудники для уточнения самочувствия. На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, анализ свертываемости крови, клинический и биохимический анализ крови. Кроме того, 500 участников дополнительно сдадут анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса).

Вакцина для подростков "Спутник М" - это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой.-0-

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