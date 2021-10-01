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01 октября 2021, 00:59

Пеле выписали из больницы, ему предстоит химиотерапия

Фото 3dFootbal
Фото 3dFootbal

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле выписан из частной сан-паульской клиники после месячной госпитализации и хирургического вмешательства. Об этом сообщает ТАСС.

Эдсон Арантис ди Насименту выписан из больницы. Состояние пациента стабильно, он продолжит курс химиотерапии после операции по удалению опухоли кишечника, проведенной 4 сентября.

По информации радиостанции Band news, несмотря на выписку, король футбола не сможет вернуться в свой особняк в курортном городе Гуаружа на юго-восточном побережье страны, где живет с семьей, а будет вынужден задержаться в Сан-Паулу.

30 августа Пеле был госпитализирован в частную сан-паульскую клинику "Альберт Эйнштейн". Тогда 80-летний экс-форвард сообщил, что обращение в клинику вызвано необходимостью прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 4 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В течение госпитализации состояние Пеле ухудшалось, в связи с чем его несколько раз переводили из обычной палаты в отделение полуинтенсивной терапии.-0-

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