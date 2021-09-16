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16 сентября 2021, 13:02

Перенесшие вирус Эбола могут оставаться заразными в течение 5 лет - ученые

Фото Shutterstock/FOTODOM
Фото Shutterstock/FOTODOM

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди, которые перенесли вирус Эбола, могут оставаться заразными спустя годы после заражения. Ученые из Университета Монпелье (Франция) пришли к такому выводу, изучив вспышку 2021 года в Гвинее, сообщает "МИР24" со ссылкой на Nature.

Предыдущие исследования показали, что вирус способен "дремать" в организме человека долгое время. Тесты не могут его выявить, поскольку вирус содержится в тканях, а не в крови.

Но считалось, что даже в таком случае Эбола исчезает через год или два. Авторы нового исследования выявили новый рекорд "долгожительства" вируса - он находился в теле переболевшей женщины в течение пяти лет и после этого остался достаточно активным, чтобы вызвать новую волну заражений.

В Гвинее в 2021 году выявили 16 случаев заражения Эболой. Двенадцать человек скончались. Чтобы определить источник вируса, ученые проанализировали геномы из образцов пациентов.

В большинстве случаев Эбола передается человеку от животных. Но в данном случае, как показал анализ, штамм был практически идентичен вирусу, вызвавшему волну 2013-2016 годов. Если бы вирус с тех пор активно циркулировал в сообществе, он бы накопил определенное количество мутаций. Но в нем оказалось всего 12 изменений - гораздо меньше, чем можно было ожидать.

"Это убедительно свидетельствует о том, что источником был реактивированный вирус, который "дремал". Это самый длительный известный промежуток времени между официальным окончанием эпидемии и возрождением вируса", - отметили авторы.

Ученые до сих пор не знают, почему вирус может пробудиться. Возможно, дело в снижении иммунитета. У большинства переболевших высокие титры антител сохраняются даже спустя пять лет после заболевания. Но рано или поздно они падают, и тогда может произойти повторное заражение.

Эксперты отметили, что следует постоянно следить за состоянием здоровья людей, перенесших Эболу. Источниками заражения также могут стать те, кто подхватил вирус, но перенес его бессимптомно.-0-

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