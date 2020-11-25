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25 ноября 2020, 08:27

Перезапуск двух реакторов АЭС "Такахама" одобрили в Японии

Фото CNN
Фото CNN

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской совет Такахамы, расположенной в западной префектуре Фукуи в Японии, положительно решил вопрос о перезапуске первого и второго реакторов АЭС "Такахама", которые были построены более 40 лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По имеющейся информации, перезапуск состоится не ранее весны 2021 года.

Как сообщается, первый и второй реакторы АЭС "Такахама" мощностью по 826 МВт были введены в эксплуатацию в 1974 и 1975 годах соответственно. В состав станции входят еще два реактора, построенные на 10 лет позже. "Они были остановлены после аварии на "Фукусиме-1" и перезапущены в 2017 году. Сейчас реакторы вновь не работают в связи с прохождением проверок на соответствие мерам антитеррористической безопасности", - пояснили в агентстве.

При реальном возобновлении работы энергоблоков это будет первый подобный случай после аварии на станции "Фукусима-1" в 2011 году. Власти страны ужесточили требования к эксплуатации атомных объектов, в особенности возведенных свыше 40 лет назад. Теперь необходимо пройти более жесткие инспекции. Максимальный срок службы может быть продлен до 60 лет с момента постройки.

До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. В настоящий момент в Японии вырабатывает энергию лишь один реактор АЭС "Гэнкай", а остальные объекты проходят проверку на безопасность. При этом правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.-0-

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