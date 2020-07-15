Первых добровольцев выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России вакцину против нового коронавируса, выписана из клиники, сообщает ТАСС.
"Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета", - сказала руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Специалист также отметила, что налаживание производства вакцины от коронавируса может занять несколько месяцев. Для ее регистрации будет достаточно положительных данных по итогам первой фазы испытаний.
Клинические исследования вакцины от коронавируса проходят в Сеченовском университете, а также в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко в Москве. Их проводит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи совместно с Минобороны. Первым добровольцам препарат ввели 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.-0-