Первый канал аннулировал результаты финала "Голос. Дети" из-за накрутки голосов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский Первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, принял решение аннулировать результаты финала. В ходе проверки выявлена СМС-накрутка, сообщает ТАСС.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", - говорится в заявлении, поступившем в ТАСС. "Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь", - отмечается в заявлении. Обновление механизма голосования завершится до старта следующего сезона "Голоса".

Международная компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале "Голос. Дети", зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника. Об этом говорится в заявлении компании, представившей предварительные итоги расследования. "Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети", - отмечено в документе. - При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема". По данным компании, всего в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС. Одновременно Group-IB указывает, что не выявила признаков кибератак или внутренних воздействий в целях изменения результатов голосования.

Вечером 26 апреля Первый канал в прямом эфире показал финал шестого сезона шоу "Голос. Дети". По итогам зрительского СМС-голосования победительницей конкурса стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За десятилетнюю участницу, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое конкурсантов: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. Позже стало известно, что Первый канал намерен перепроверить результаты выбора победителя, так как были обнаружены "признаки аномального голосования".-0-