Первый президент Замбии Кеннет Каунда умер в возрасте 97 лет

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кеннет Каунда, первый президент Замбии и один из последних представителей поколения африканских лидеров, которые боролись с колониализмом, умер в возрасте 97 лет. Такую информацию сообщает BBC.

Каунда был госпитализирован в военный госпиталь в столице страны, Лусаке, с диагнозом пневмония. Его помощники сказали, что у него нет Covid-19.

В 1950-х годах Каунда был ключевой фигурой в движении за независимость Северной Родезии от Великобритании. Он стал президентом после обретения независимости в 1964 году.

Правительство объявило трехнедельный национальный траур с приостановлением всех форм развлечений.

Фонд Нельсона Манделы заявил, что вклад Каунды в борьбу против колониализма и апартеида не будет забыт.-0-