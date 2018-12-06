Первый жилой дом с вертикальными теплицами построят в Москве

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в России жилой дом с вертикальными теплицами будет построен по японской технологии в Москве. Об этом сообщил ТАСС президент девелоперской компании "Лидер Инвест" Олег Мамаев.

Компания внедрит в один из своих проектов "зеленое" решение японской корпорации Panasonic, с которой был подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве в области инновационных разработок для жилых комплексов. Впервые проект высокотехнологичных городских вертикальных теплиц для выращивания овощей может быть реализован в строящемся ЖК "Крылья" на юго-западе Москвы.

Вертикальные городские теплицы позволяют получать стабильный урожай круглый год за счет автоматизации управления климатом и освещением. Размещать их можно на неиспользуемых площадях, например, на инженерных этажах и в подвалах.

Подобные "фабрики овощей" работают в Китае, Сингапуре, Японии. В российском инновационном центре "Сколково" создана агролаборатория Panasonic, которая адаптировала технологии вертикального овощеводства для России.-0-