Песков назвал готовность Киева к переговорам с Москвой движением в сторону позитива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кремль обратил внимание на заявление Киева о готовности переговоров с Москвой, его предстоит проанализировать, но в целом это является движением в сторону позитива. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков не стал ничего говорить о том, могут ли в ближайшее время состояться контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Сейчас я не могу об этом ничего сказать", - пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия не имеет привычки менять свои позиции, они понятны и четко сформулированы, заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, не изменяются ли ожидания России о нейтральном статусе и демилитаризации Украины. "Российская Федерация в целом не имеет обыкновения, как бабочка, менять позиции, наши позиции последовательны, хорошо понятны, аргументированы и сформулированы", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что ожидания России "остаются в прежнем виде, они достаточно четко сформулированы".

Кремль также рассчитывает, что по мере понимания вынужденности проведения операции РФ по защите Донбасса у России с мировым сообществом наступит период нормализации отношений, заявил Дмитрий Песков.-0-

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